傑尼斯話題新團「浪花男子」出道單曲〈初心LOVE〉。描寫一生僅只一次的初戀，是一首讓人心跳加速120％甜蜜情歌，從第1秒開始就祭出他們的大絕招，「青澀青春感」全開，該曲首週開出70.6萬張銷量，首度進入日本Oricon公信榜排行就空降單曲週榜冠軍。這首青春無敵的出道作，也是團員道枝駿佑與「Snow Man」目黑蓮主演的熱播校園BL劇《被擦掉的初戀》主題曲。

浪花男子由7位人氣關西小傑尼斯所組成，分別是西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也，由前輩大倉忠義擔任製作人，是繼2020年「SixTONES」與「Snow Man」出道以來，傑尼斯事務所相隔1年10個月再度力推打造的新人團體。而伴隨出道單曲發行，事務所也同步開設浪花男子官方IG，一口氣公開大量貼文，讓粉絲驚喜不已，大量湧入祝福留言。

在出道單曲發行當日，浪花男子隨即登上音樂節目《Music Station》特別節目獻唱，還意外收到來自出道24年關西大前輩「近畿小子」的祝賀。堂本光一打趣表達對團名的不滿「浪花男子這個團名，根本跟我們撞名了吧」，堂本剛笑著附合「（意思上）幾乎跟KinKi Kids一樣」，不過馬上兩人又溫暖勉勵「你們有跟我們不一樣的閃耀感」、「好好發揮自己特色唱就行了」。收到前輩的打氣，讓浪花男子感動不已，也順利完成出道曲《初心LOVE》的演出。台壓版發行初回限定版1、初回限定版2、普通版共3版已在台發行。