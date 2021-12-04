民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案事發後，再接連爆出網軍在PTT上帶風向的案外案，連同黨立委何志偉都怒喊要「關掉PTT」。前立委沈富雄直言，網軍很可惡，且帶來的負面影響遠大於正面，他更指出，很多網軍是拿錢辦事的，但如果還有政治野心，就會去做很多不堪的事情。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中直言，「我覺得網軍真的是很可惡」，就算有正面功能，但總體來講還是負面遠大於正面。沈富雄認為，這些人什麼事都敢做，基本上就是傭兵的性質，給錢就打仗，「這些網軍，據我瞭解，他可以上個會期是藍的，這個會期是綠的，因為換老闆了，給錢的人不一樣」。

沈富雄指出，如果只是為了錢做這些事情沒話講，但如果有政治野心，就會去做很多不堪的事情，所以這是非常不應該的。新北市議員戴瑋姍沒上當，高嘉瑜算是受害者 ，除了她們之外還有沒有？若一路查下去，恐怕還有很多，這傢伙(林秉樞)手上資源不多，行為很像電影《神鬼交鋒》的情節。

沈富雄分析，會發現林秉樞資源有限，是因為他捐款的額度大多是1、2萬元左右，但他會說自己跟哪些單位有關係，還會毛遂自薦為選舉活動獻策，他也敢給高嘉瑜建議，高嘉瑜也聽進去了，所以這傢伙真的是長袖善舞，雖然資源有限，但擴大利用。