1218公投倒數兩星期，行政院長蘇貞昌4日下午南下連趕兩場「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，下午3點半先至台南新營區商圈綠帶公園宣講，呼籲民眾要做國家的主人，為了走向世界，不要再讓國民黨亂下去，「四個不同意、台灣更有力」。

立法委員賴惠員4日邀請行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部長徐國勇、內政部次長陳宗彥、台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲到新營宣講，支持者動員眾多鄉親到場支持，蘇貞昌壓軸登場受到民眾掌聲歡迎。

蘇貞昌先宣傳蔡英文政府政績，加薪減稅發放5000元振興券政策讓台下民眾叫好，蘇貞昌也從用電切入公投議題。

蘇貞昌說，他當過台北縣長，相當了解核四興建過程，現在執照過期、機件已停產、廠商解散，燃料棒送回美國，浪費新台幣3000億元卻1度電都沒發，而且核四在地震斷層帶，如果不幸發生核災，附近的台北、新北、基隆都會受影響。

至於三接案，蘇貞昌說，桃園大潭興建第三接收站是馬英九任內核定的，當時要232公頃，還蓋在藻礁上，蔡英文政府已縮減至23公頃，完全避開藻礁，曾討論要遷去台北港，被朱立倫反對，現在又說要遷址，只會讓用電出問題，沒電如何班班有冷氣，台積電如何設廠。

關於萊豬議題，蘇貞昌說，台灣要走出去與國際做生意，要照國際規矩，CPTPP的11個會員國都允許萊豬進口，台灣要加入當然也要同意。蘇貞昌最後說，3年前公投綁大選已經出現一邊投票一邊開票的亂象，這次公投是要決定台灣的政策，大家要做台灣的主人，投「四個不同意，讓台灣更有力」。