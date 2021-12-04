大家都希望被財神眷顧，塔羅專家小孟老師指出，生肖龍、生肖雞、生肖馬、生肖猴的人，在12月上半月財運旺到炸，不僅工作運不錯，還有貴人相助，正財、偏財通通來，財運大大提升，年底賺到翻。

TOP 4：屬龍

屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。在12月上半月，想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運！運勢相當不錯。

Top3：屬雞

上半月屬雞的人偏財運不錯，會有許多意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項；或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。若多做善事累積福報，好運便能伴你更久。

Top2：屬馬

上半月你的貴人運很好，偏財運也會因為貴人相助而有額外財富。例如：工作由業績決定獎金，未達目標只能領少少底薪，不過生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，介紹朋友來光顧，幫助業績蒸蒸日上。建議與人相處務必需真誠。

Top1：屬猴

屬猴的人在上半月職場上的成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東西，但你們還是會儲蓄，這個月會發現之前偶爾省下來的小錢，累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。年底會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。