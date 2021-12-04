桃園購物節登錄筆數已經突破84萬筆，登錄金額更是高達33億元，市長鄭文燦4日直播抽出第3台汽車，在青埔消費中獎的黃先生第一時間以為是詐騙，鄭笑言回撥確認再送小禮物，他也再度喊話，累積登記消費金額突破50億，加碼再送小檜溪好房，希望刺激買氣，讓振興的雨水落在桃園。

桃園購物節從11月5日到明年2月15日，登錄消費滿500元的發票，天天抽聲寶微電腦壓力鍋、Garmin Venu2智慧腕錶、iPhone13 mini 128G、台鈴Suzuki e-Ready Fun電動機車等4大好禮，周周抽汽車，壓軸則是1500萬青埔房子，累計至今登記金額已超過33.9億元，筆數已經突破84萬筆。

鄭文燦4日移師桃園統領廣場，宣布本周要送出第三台車，是全台SUV銷售冠軍、有「神車」之譽的TOYOYA「COROLLA CROSS 汽油豪華版」，他親自致電給幸運兒，在青埔消費被抽中的黃先生接到電話，第一時間回覆：「非常擔心這是詐騙！」笑說市長平常都沒有跟我講話，鄭也幽默回覆「系金欸」，回撥確認再送小禮物，打包票在律師見證下以電腦亂數下抽出，只要在桃園消費就有機會享好康。

統領4日也加碼送出「市長獎」，到統領廣場消費500元以上的發票，即可至購物節攤位兌換傳統大餅1個，累積滿1000元還有機會獲得桃園統領威秀電影票。

鄭文燦提醒購物節持續到明年2月15日，他也再度重申，壓軸最後一周要抽出價值1500萬的青埔好宅，若累積登記消費金額突破50億，將再加碼送出小檜溪好房，希望持續刺激買氣，歡迎全台各地鄉親把握機會、踴躍來桃園參加購物節。