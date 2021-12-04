南迴搞軌案迄今15年，辯護律師吳漢成出書喊冤，並表達不平之鳴。（莊哲權攝）

15年前喧騰一時的南迴搞軌案，李泰安因殺人罪被判刑13年，仍在服刑中。他的辯護律師吳漢成出版《世紀大冤案：南迴搞軌-辯護律師的不平之鳴》，為該案再度喊冤，吳漢成強調，出版此書不是指責任何人，而是要還原真相，希望不再有可憐的被害者家屬變成被告、家破人亡。

吳漢成出版的新書《世紀大冤案：南迴搞軌-辯護律師的不平之鳴》，全書共8章，一開始就直指李雙全炒股是小賺，並非大虧，沒有所謂詐領保險金問題，其次，書中也對陳氏紅琛體內真有蛇毒？及陳氏紅琛的死因多所著墨，他認為在整個審判過程，不難發現法官不願接受「陳女也有可能是意外死亡之選項」。

另外，書中也提出佐證，認為李泰安獨自1人，無論使用什麼工具，都無法破壞鐵軌，他質疑，為何沒人追究莒光號翻車的真正原因？及關鍵時刻李泰安是否在火車上？第7章敘述「限期破案往往造成冤獄」，最後則質疑「公權力何苦全力追殺李泰安全家」。

究竟是誰在搞鬼？吳漢成說，案子發生迄今15年，已經沒有干涉司法疑慮，也有適當時間整理資料，選擇在15年後出版這本書，不為了要找回什麼，而是藉著爬梳資料，聊表1個辯護律師的不平之鳴。

2006年3月17日晚上台鐵96次莒光號列車晚上8時8分自台東開出往高雄，晚上9時40分在屏東內獅段出軌，造成越南籍新娘陳氏紅琛死亡；警檢認為李雙全、李泰安涉嫌製造火車出軌，致陳氏紅琛受傷送醫，再以「加工」方式害死。

李泰安2016年3月入監，因表現良好目前轉往台東戒治所（外役監）服刑。