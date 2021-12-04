ICYMI (Tuesday 11/23 10p) 21000blk Big Woods Rd, Dickerson/Poolesville, @mcfrs no injuries, Cause-undetermined/under investigation, >$1M loss, ~75FFs responded, it was dark & cold (~ 25°) NOTE: non-hydrant area, driveway 3/4 mi long off Big Woods Rd pic.twitter.com/hJ4i4Bz8nL — Pete Piringer (@mcfrsPIO) November 26, 2021

美國有線電視新聞網(CNN)3日報導，美國馬里蘭州迪克森(Dickerson)的一棟近1萬平方英呎(約280坪)的豪宅，日前遭大火吞沒。警方調查後發現，原來這棟豪宅被毒蛇入侵，原本屋主想利用濃煙趕走蛇，孰料最終整棟房屋都燒起來。

蒙哥馬利郡消防急救局發言人皮林傑(Pete Piringer)表示，失火豪宅位於巴爾的摩以西，開車1小時可達的馬里蘭州迪克森。這棟房子早在上一位主人時，就飽受怪蛇入侵的困擾。

他表示，當時屋主想要用濃煙將蛇驅趕出屋子，於是在屋內點燃煤炭並離去。但可能煤炭放置的地點離可燃物太近，導致大火一發不可收拾。火勢由地下室開始，迅速蔓延至其他樓層，最終將整棟房屋吞噬。

由於屋主害怕濃煙嗆鼻，已先離開屋子，因此屋內空無一人。隨著火勢愈來愈兇猛，1名路過的鄰居看到濃煙，馬上報警處理。

大約當地時間22時左右，75名消防員趕赴現場。由於當地沒有消防栓，消防人員只好乘水車穿梭於現場。直到第二天早上，才完全撲滅火勢。

皮林傑表示，初估財物損失高達100萬美元。根據當局紀錄，屋主最近才以180萬的價格買下這棟房子。他表示，這完全就是一場意外，沒有任何證據可證實這是有意犯罪而引發的火災。

皮林傑建議，想消滅蟲蟲危機完全不用放火燒了自己房子；可以尋求專業的動物服務機構，或是害蟲防治公司。找尋專業人員協助，才能在可控制下徹底消滅不速之客。

不過，罪魁禍首的蛇是否已經伏法？CNN指出，由於豪宅只剩斷垣殘壁，也只能推測蛇已無法當豪宅的免費房客。