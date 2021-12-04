傳統心臟外科手術執行至今近70年，過往外科醫師靠著傷口大，視野清楚與操作方便，能夠迅速完成心臟手術，並減少後遺症。但這類大傷口的心臟手術不僅術後外觀不佳，鋸開後的胸骨復原進度也相當緩慢，也因此會有呼吸不順與疼痛的情況產生，令許多患者卻步。

隨著科技的發展與進步，除了在醫療領域上追求更好手術效果外、也研究與改進如何減少手術的創傷以及最大限度的縮小傷口，讓病人可以更快恢復健康，因此微創手術已成現今醫療趨勢，而達文西心臟手術即為發展成熟的一套微創手術系統。

童綜合醫院醫療副院長鄭伯智教授為心臟外科達文西手術權威，完成過400例達文西微創心臟手術，臨床經驗豐富，今(4日)於台灣醫療科技展童綜合醫院展區舉辦講座，說明達文西心臟微創手術的優勢。

【達文西心臟外科微創手術運用科技使手術更精準 術後恢復更迅速】

鄭教授表示，達文西手術系統發展成熟，近十年來已廣為使用，其特點是以AI人工智慧電腦程式建立清晰3D立體視野，使體內組織架構看得更清楚，以增加手術精準度。而電腦操控的機械手臂穩定性高，可避免不必要的手部顫抖，高架式機械手臂則可從各種角度進入體腔，在狹窄腔室內進行縫合或剝離組織及血管等動作，不僅能夠保留患者的生理構造與功能，還可以縮短術後癒合所需時間，讓患者及早恢復正常生活與工作。

鄭教授也提到，童綜合醫院今年將達文西機械手臂由第三代更新為第四代機型，第四代達文西機械手臂操作起來更加靈活，全新設計的關節手腕，可隨時改變操作方向，而更小、更細長的機械手臂，在進行胸腔手術時，可輕鬆穿入肋間，減少碰觸機會，有效降低對肋骨神經造成的刺激，直達深部病灶，更符合醫師執行手術的需求。

(獲選商週推薦百大良醫的鄭教授，今年接受童綜合醫院聘請擔任醫療副院長/中時新聞網攝)

【曾獲商業週刊推薦百大良醫 鄭副院長行醫30年不忘初心】

鄭伯智教授專精於運用達文西機械手臂進行心臟手術，以微創方式縮小手術傷口，患者在出血少、復原快的情況下，更能夠儘早回復正常生活。而鄭教授另外也專長於進行冠動脈阻塞心臟病、瓣膜性心臟病、心房中膈缺損、心室中膈缺損、主動脈瘤支架、週邊血管重建與下肢靜脈瘤微創手術等，給予患者最適切的治療與照護。

鄭教授行醫逾30年，挽救過許多寶貴生命，2006年曾參與過前台中市胡市長夫人邵曉鈴的手術。他表示，選擇心臟外科是因為「每次看到心臟手術完成，病人的心又重新跳動，那種成就感讓人有莫名的震撼」，也因為這份信念，才能讓他不斷精進，幫助更多患者。而工作之餘，鄭教授也從事許多戶外運動，他認為在外科手術這樣分秒必爭的工作環境下，運動能夠幫助自己調適心情，才能在高壓環境下聚精會神。

對於經歷的每一場手術，鄭教授曾說過，就像下棋一樣，要在動作前就必須預想好各種可能狀況，再擬定下一步，並竭盡全力，保住每一條寶貴的生命。醫術純熟加上貼心地為患者著想，使鄭教授獲得商業週刊推薦百大良醫殊榮，今年四月也接受童綜合醫院的聘請，擔任醫療副院長一職，繼續為心臟外科手術領域做出貢獻。