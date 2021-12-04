12月18日公投日倒數二周，由21名來自各年齡層與職業的民眾，今天從貢寮核四電廠開始步行約70公里，朝向凱達格蘭大道前行，期盼透過長距離徒步行動，串連核電廠所在地與政經中心，將貢寮在地居民的聲音傳至臺北，呼籲民眾在12月18日出門一起投下對核四的不同意票。

21名步行者象徵核四8公里的緊急疏散區21里，包括新北市貢寮區11里、新北市雙溪區8里、宜蘭縣頭城鎮2里，記者會現場21里都有一名居民代表出席記者會，鼓勵步行參與者前行，讓在地反對核四的聲音繼續傳出去，大家高喊「核四公投 一七不同意」並開始步行，藉此呼籲全民民眾拒絕核四續建。

步行者代表岳祥文指出，一根燃料棒只能用18個月，核廢料卻放一百萬年，核電的安全非常重要，「用最嚴格的標準來檢視，核電廠蓋在斷層上，是在玩命，是在跟大自然宣戰」，核四續建不論是時間、金錢都不像擁核方說的容易，同樣的時間同樣的金錢，不如花點心思在節能以及再生能源上面，讓未來世代的子孫可以有一個永續美好的環境；12月18日核四公投，一起17投不同意。

此次「核四大爆走，公投17不同意」步行，預計明天早上上午7點步行者抵達捷運南港展覽館站，早上11點抵達台北大巨蛋旁，預計下午2點在凱達格蘭大道舉行終點記者會，並開放民眾留下自己反對核四的理由。