長年投入尖端保健產品研發的純萃生技PURES，為關懷失智長者，今(4)日捐贈一批南極冰鑽營養製劑給台中「田園養護中心」，希望藉此能為失智長者帶來更多助益。

純萃生技副總經理吳沛紋指出，經醫學證明，南極磷蝦對心血管保健和預防失智有很大的幫助，使得南極磷蝦成為近年很夯的保健食品。然而，南極磷蝦卻是海豹、企鵝和鯨魚的食物來源，過度捕撈已為海洋生態系帶來隱憂。有鑑於此，部份先進國家共同訂立海洋公約，對於海洋資源的取得加以約束。

以癌症檢測及癌症藥物原料起家的純萃生技，長年投入尖端保健產品研發，成為台灣率先響應這項保護海洋生態行動的優良廠商之一。該公司研發南極冰鑽營養製劑的原料，不惜成本接受海洋公約的約束、具良心的合法廠商購買以全球第一支「吸引導管」專利生態捕撈技術捕抓體型細小的南極磷蝦，對其他海洋生物零傷害，兼具健康和環保。

值得一提的是，純萃生技研發的南極冰鑽營養製劑，含有珍貴的蝦紅素，是由冰島Algalif所生產，為全球目前最新、緯度最高的紅藻蝦紅素製造廠。Algalif隸屬Sana Pharma藥品公司(成立於2002年，為橫跨營養補充品、特殊原物料、醫療設備及OTC藥物的國際公司)，藥廠遍及挪威、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島、捷克及美國，超過200名員工，年營業額超過6000萬美元。

由於Algalif所生產的蝦紅素，不論純度或品質皆全球稱冠，相對售價也高昂許多，純萃生技不計成本採購該原料，是亞洲第一家採用的生技公司。

吳沛紋表示，冰島擁有原始環境，純淨無汙染，加上源源不斷的再生能源，是提供藻類繁殖的最佳條件。全球面臨能源帶來嚴重的環境污染問題，碳中和成為當務之急，位處地球最北端的冰島卻始終無此困擾，因為擁有豐富且先進的地熱再生能源，使得冰島的再生能源居全球領導地位。

Algalif生產蝦紅素100％使用地熱，達到零排碳的環保要求。純萃生技研發各項產品時，除了重視健康成效，更重視產品生產過程中的環保議題，善盡企業社會責任和良知。

吳沛紋說，當公司得知位於台中豐原公老坪的田園養護中心，長年對長者的悉心照護，尤其對失智長者的照護更不遺餘力，因而決定捐助一批南極冰鑽營養製劑給田園養護中心，期盼能為失智長者帶來更多的助益。