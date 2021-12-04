34歲高姓男子，2日下午到北市中山區一家飯店，進入在中部某私立大學擔任客座講師的49歲蘇姓男子房間，不料，高男在房間吸毒後不願離開，蘇男3日凌晨只好報警趕人，警方到場發現高男僅穿著一條內褲，要將他帶回派出所他也不願穿上衣服，此外，員警在蘇男的包包內也查獲毒品，最後將兩人全部帶回偵辦。

蘇男表示，高男是乾弟弟的朋友，與他是網友關係，所以當日讓他進入房間，但沒想到高男竟在房間內吸毒，而且趕都趕不走，所以只好報警趕人，至於自己的包包內有安非他命毒品，蘇男辯稱應是高男塞進去的，否認吸毒。

員警到場發現高男疑似吸毒過量，整個人陷入恍神狀況，員警叫他穿上衣服他也不肯，員警最後只能連同衣物將他帶回派出所，僅穿一條內褲的高男也絲毫不畏15度低溫與寒風。

高男在警局根本無法回答警方的問題，員警好說歹說才讓他穿上衣服，加上其他脫序行為讓警方頭痛不已，最後將兩人採尿送驗後，全案依毒品罪嫌移送法辦。

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