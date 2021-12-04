爆林秉樞打高嘉瑜後逼簽自白書還「錄影自娛」 馬文鈺痛罵：變態成性的惡魔！

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，傳出民進黨前立委段宜康為林秉樞施壓媒體，段宜康則透過臉書說明，表示「林秉樞一再欺騙我」，引發各界關注。高嘉瑜的前男友、幕僚馬文鈺今天(4日)在記者會中對段宜康表示，段宜康的言行都被林秉樞錄下來，若那支錄音筆不在檢察官手中，那林秉樞恐怕就會，成為他一輩子的恐怖情人，「他出來了，他就是你大哥了」。

馬文鈺表示，高嘉瑜曾傳訊息給段宜康，從去年11月傳出後到現在段宜康都沒有已讀，不過林秉樞卻可以不斷打電話直到段宜康接了。馬文鈺也問，有哪個媒體記者敢打電話打到段宜康接為止？但段宜康跟「熟悉的陌生人」林秉樞卻隨時已讀、隨時通話沒，接電話可以打到通為止。

不過，馬文鈺也說，段委員一直忽略一件事，林秉樞打電話給他的時候，常常是開擴音，高嘉瑜也在隔壁。馬文鈺還指出，「段前委員，你的所作所為，林秉樞都有錄下來，所以我才會說珍重那支錄音筆吧，錄音筆如果在檢察官手裡，你還有些辦法；如果錄音筆不在檢察官手裡，恐怕林秉樞一輩子就是你的恐怖情人了」。馬文鈺更說，「他叫你大哥一輩子了，他出來了，他就是你大哥了」。

此外，有關高嘉瑜被逼簽自白書一事，馬文鈺說，林秉樞欺負高嘉瑜，迫簽聲明書已是第二次了，6、7月就做過，這次暴打她後又做第二次，且高嘉瑜是躺著、受很嚴重的傷在冰敷，真的很可憐，結果林還逼問高，高已經說不出話來還得說「是」，「這種虐待人的影片終於被掌握，律師說一定要交給檢方」。他也透露，虐人影片是林秉樞控制高嘉瑜的手機，用高嘉瑜的手機拍的。