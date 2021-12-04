義大醫院院長杜元坤（右）和曾接受自體軟骨細胞移植的郭女士合影留念。（王家瑜攝）

在台灣約有350萬人飽受退化性關節炎之苦，除了年紀大導致退化之外，也有些人因為意外、外力或運動傷害導致軟骨損傷。除了吃藥、復健、打玻尿酸或PRP，以及大家熟悉的人工膝關節置換外，衛福部已於108年通過《特管法》，開放膝關節軟骨缺損患者適用「自體軟骨細胞移植」，提供患者另一項治療選擇。

今年63歲的郭女士因為扁平足加上拇趾外翻宿疾，導致膝蓋受到波及，一度連蹲坐如廁都有問題，得靠雙手撐著牆壁才能緩緩蹲下，原本醫師建議他等年紀大一點再換人工關節，後來她轉而接受自體軟骨細胞移植，現在可以每天出門散步20分鐘，即使有斜坡也不成問題。

特管法開放至今，全國共有46例完成自體軟骨細胞移植，其中44例都是由義大醫院執行，另外2例分別為花蓮慈濟醫院和彰化基督教醫院。義大醫院院長杜元坤指出，很多退化性關節炎患者都是先吃藥、復健，到最後沒效了再選擇換人工關節，這是好的選擇，但限制在於不能旋轉、深蹲。

而自體軟骨細胞層片移植則是利用患者自己的膝蓋軟骨細胞，在體外培養成細胞層片，再移植回患者的軟骨缺損部位。杜元坤說，這項技術是引進日本的專利技術，先在37度的環境下培養層片，降溫到20度時，可以整片從培養皿取下，一顆不留，維持完整的細胞結構，培養過程大約需要1個月。

杜元坤指出，將層片移植到膝軟骨時，就像種樹一樣，不可能沒有根就插在哪裡，因此手術過程中會在軟骨下方的海綿骨上打洞，讓血液循環變好，就像有好的土壤能夠滋養受傷的軟骨，促進軟骨增生。

膝軟骨細胞層片治療適應症為18至70歲、X光診斷未達第四級的退化性關節炎患者；義大醫院收治的44例中，最年輕的是26歲男性，因為運動傷害導致軟骨受損；最年長的則是69歲女性。杜元坤提醒，如果退化性關節炎已達第四級，或是風濕性關節炎、痛風、癌症引起的退化，並不適用細胞治療。

由於自體軟骨細胞移植成本高，患者需自費80萬元。衛福部次長石崇良表示，未來將朝「降低成本」的方向努力，目前已完成「再生醫療三法」草案，包括再生醫療發展法、再生醫療施行管理條例、再生醫療製劑管理條例，預計明年上半年就會送入立院。

石崇良指出，目前國內有80多家醫院、100多個再生醫學細胞治療計畫，顯示台灣很有潛力；衛福部已著手討論建置「國家級細胞庫」，讓細胞來源更多元，並推動研發製劑，以異體移植取代自體移植，讓病人少挨一次刀，也省下成本，讓細胞治療更普及。