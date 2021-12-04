蔡英文總統近來搭乘專機宣傳四個不同意，遭質疑違法行政中立法，引發公器私用爭議。前總統馬英九今天以過來人的身分表示，搭總統專機要合理、合法，「我剛好也做過總統，以前也坐過專機」，不同的是他跑黨務行程全由黨部付油錢，這樣做才對。
馬英九說，以前還有總統用專機來幫他兒子完成下聘（指前總統陳水扁），認為這種事情一定要公私分明，「專機是給你做公務的，不是用黨務」；若因為總統有維安考慮，要用做黨務也可以，但請出機票錢。
蔡英文總統近來搭乘專機宣傳四個不同意，遭質疑違法行政中立法，引發公器私用爭議。前總統馬英九今天以過來人的身分表示，搭總統專機要合理、合法，「我剛好也做過總統，以前也坐過專機」，不同的是他跑黨務行程全由黨部付油錢，這樣做才對。
馬英九說，以前還有總統用專機來幫他兒子完成下聘（指前總統陳水扁），認為這種事情一定要公私分明，「專機是給你做公務的，不是用黨務」；若因為總統有維安考慮，要用做黨務也可以，但請出機票錢。
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