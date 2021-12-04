「2021年第21屆總統盃全國空手道錦標賽」4日在台中二中體育館展開，分為親子組、國小組、國中組、高中組、大專組、社會男女組等7大組別，吸引全台各地約70隊、近800人參與，市府運動局長李昱叡到場歡迎全國好手齊聚台中，並為選手加油打氣。

李昱叡指出，市府積極與台中市體育總會空手道委員會合作推廣空手道運動，培育林謙彣、陳威均、廖致詮、紀承佑、楊沛學、黎郁婷等優秀選手，今年全國運台中代表隊突破上屆成績，由林謙彣勇奪銀牌，感謝委員會主委宋一信及總幹事宋以力在基層積極發揚空手道運動，協助選手們奪得佳績功不可沒。

總統盃全國空手道錦標賽是空手道年度盛事，由市府、台中市體育總會空手道委員會、教育部體育署及中華民國空手道聯盟合作舉辦，各地空手道好手齊聚台中競技與交流，今年賽事邁入第21屆，彰顯空手道選手堅持不懈的武道精神與文化傳承。

運動局指出，台中推廣空手道運動不遺餘力，除提供選手競技交流舞台，連年舉辦市長盃、總統盃等空手道錦標賽，今年也辦理空手道B級教練講習暨A級教練增能活動，未來將繼續推動各項賽事及活動，促進台中空手道運動發展，持續提升台中空手道運動風氣及競技實力。