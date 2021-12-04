中嘉集團推廣連續三年大力支持由台灣媒體觀察教育基金會主辦、國內唯一評鑑兒童及少年節目的國人自製兒童及少年優質節目五星獎，4日舉辦頒獎典禮。

中嘉目前在國內擁有超過百萬有線電視收視戶，同時提供有線寬頻上網服務。為鼓勵媒體製作、推動兒少媒體識讀相關節目，五星獎在中嘉的支持下也連三年增設中嘉企業特別獎，今年由客家電視台【巷弄裡的吉光片羽】獲獎，節目透過素人導演的鏡頭來關心各種議題，兩位製作人羅亦娌、黃介筠努力在影像與對談構築出的空間，找到一般民眾可以更認識這些議題的方式，以不同角度來帶領民眾重新思考獲得評審團青睞自多組競爭對手中脫穎而出，並由中嘉副總經理陳協和頒發獎項。

陳協和表示，兒少節目在製作深受廣告主投放預算的媒體環境影響下，因商業價值偏低，使得各電視台製作意願不高，這幾年中嘉很高興能夠與媒體觀察教育基金會攜手推動優質兒少節目五星獎的評選，希望能夠藉此拋磚引玉，鼓勵製作單位多產出優質的兒少相關內容，也期盼有更多企業一起響應支持。

中嘉致力實踐社會責任，每年皆投入數千萬回饋公益，以實際行動力挺台灣媒體素養推廣教育。除與台大、師大等大專院校傳播系所合作，更大力推動台北、台南、高雄三地高中創新實驗教育之微課程計畫，協助高中學子建立媒體素養觀念、摸索未來方向，至今開設超過400門課，可修課人數超過15000 人次。

此外，中嘉也大力支持媒體觀察基金會、曾虛白新聞獎基金會等學術或非營利單位，與第三方攜手透過營隊、獎項遴選、學術研討會等不同方式鼓勵從媒體人、製作單位、學者乃至一般民眾了解、建立觀念並且有機會產出媒體素養相關的內容，今年並宣布成立「識媒體」網站計劃，透過歷史、法律、教育與國際事件等不同角度，探討媒體素養相關議題，讓媒體知識能融入民眾的生活，達到進一步的擴散與普及。