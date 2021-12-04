中華電信由桃園到馬祖南竿之海纜於4日凌晨約四點，在距南竿機房附近海域發生光纖障礙，障礙原因疑似遭底拖漁船損害。

中華電信表示，由於公司在馬祖當地建有微波系統做第二重備援，加上4日白天努力搶修因海纜光訊號不穩定所造成的斷線，目前一般民眾固網寬頻上網已陸續恢復正常。

至於政府電路與電話語音等通信服務，則完全不受影響。

中華電信表示，仍將積極洽請海纜船前來修復，以避免光訊號不穩定的現象，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。