每個人的個性不同，有人天生沒有太大野心，只求安逸的生活，有的人性格霸氣，而且執行力強，非常適合做領導人。《搜狐網》近日分享3個天生適合當執行者的生肖，雖然個性有些刁鑽，但在團體中，他們會嚴於律己，帶領團隊走向高峰。

1.生肖羊

生肖羊平時不愛說話，而且個性有些刁鑽，但他們卻有領導的天賦，生肖羊非常追求完美，他們做事也特別努力且上進，他們若成為領導人，不僅嚴於律己，對下屬也非常嚴苛，最重要的是，他們不在乎別人的看法，就算下屬在背後說他們的壞話，生肖羊也不會放在心上，甚至選擇包容對方，帶領團隊向前衝。

2.生肖鼠

生肖鼠個性積極、勤奮，雖然他們也追求完美，但更在乎辦事情的穩妥性，不過他們做事很有衝勁，因此大多數人認為，他們行事過於衝動，甚至凡事都沒有先經過大腦，確實他們一個人行事時，經常沒有思考就行動，不過在團體中，他們就會顧及大全，冷靜思考各方面問題，屬於行動力較強的領導人。

3.生肖蛇

生肖蛇懂得審時度勢，他們做事非常有野心，是會在夾縫中求生存的類型，無論做什麼事，都抱有破釜沉舟的氣勢，生肖蛇不僅決斷能力強，而且有承擔責任的魄力，就算失敗了，他們也不會因此感到氣餒，反而能夠從失敗中累積經驗，帶領自己的團隊走向光明。