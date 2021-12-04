第四市場斥資近5000萬元整修，4日熱鬧舉行開幕典禮。（張妍溱翻攝）

農曆新年腳步將近，台中市東區第四市場斥資近5000萬元整修，4日舉行開幕典禮；引進民間資源、創意活化，可串聯周邊帝國製糖廠、台中州廳、綠空廊道、台中公園，及未來的國家漫畫博物館，打造青創市集，兼具青年創業與文化蘊涵景點，為台中舊城區注入新活力。

台中市長盧秀燕出席開幕活動，並為首場「紫愛妳」聖誕主題展及系列活動揭開序幕，盧指出，古蹟修復首重「修舊如舊」很困難，第四市場不但保留歷史記憶，更加以活化，尤其東區9月人口成長幅度是全台中最高，有發展的潛力。

盧秀燕說，緊鄰未來國家漫畫博物館，第四市場是1932年日治時期的建物，民國50年代進行改建，隨著建國市場設立而隨之沒落，6年前經市府公告登錄歷史建築，在政府與民間的合作下，盼以全新面貌、主題成為地方新亮點。

勞工局長張大春表示，將辦理歷史建築保存活化，推廣展示青創市集，並提供具漫畫及插畫主題性的活動、遊憩服務、商品販售與餐飲機能；未來串聯國家漫畫博物館以及東區動漫周邊產業，為舊城區注入新活力，發展動漫城市。

另插畫家阿蕉及新銳插畫家林宏倫，以插畫方式詮釋台中市場，及卓淑敏「肚臍，你好」個展，另即日起至26日第四市場推出「紫愛你」聖誕主題展，有大甲芋頭、新社薰衣草、清水紫色玉米、東勢葡萄、梨山紫藤及潭子紫色海芋等，結合在地青創品牌展出。