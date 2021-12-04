聖誕節即將到來，許多人12月行程滿滿，幾乎每個休假日都忙著和朋友碰面、交換禮物，此時一定要畫上最美的聖誕妝容，開架彩妝品牌I'M MEME、Milani、Za、戀愛魔鏡、艾杜紗、3INA、FreshO2推出平價又好用的化妝品，花小錢就能打造出吸睛的精緻妝容。

▍1.I'M MEME我愛甜潤烤奶腮紅

聖誕彩妝少不了甜美的頰彩，人氣韓妝品牌I'M MEME推出「我愛甜潤烤奶腮紅」，圓形包裝，搭配腮紅體表面的刻字，讓人看了愛不釋手。溫柔奶萌的烤奶色系，像極熱門的奶茶色甜中帶有微微焦香，一次推出6種顏色，「玫瑰烤奶」、「杏仁烤奶」、「肉桂烤奶」被韓妞票選為開賣必搶前三名推薦，霧面質地滑順好上色，一抹就擁有白裡透紅好氣色，化身韓系溫柔小姊姊。

我愛甜潤烤奶腮紅02杏仁烤奶。（圖／品牌提供）

我愛甜潤烤奶腮紅04玫瑰烤奶。（圖／品牌提供）

我愛甜潤烤奶腮紅05肉桂烤奶。（圖／品牌提供）

▍2.I'M MEME我愛極霧烤茶唇膏

打造聖誕妝容的氣色感，少不了唇膏助陣，I’M MEME我愛極霧烤茶唇膏特調最適合亞洲膚色的「熟成烤茶色系」，收入玫瑰烤茶、杏仁烤茶、花椒烤茶、蜜果烤茶、紅梨烤茶等5色，色調比乾燥玫瑰更溫柔、比肉桂奶茶更溫暖，調和蠟黃更顯白皙，堪稱對「黃皮膚」最友善的色系。質地有如奶油般輕盈無感，極致滑順不顯紋、潤澤顯色度高，用指腹慢慢的輕拍暈開，薄擦軟萌感爆值，厚塗飽和有氣勢，一支唇膏就能擁有兩種唇妝。

我愛極霧烤茶唇膏08玫瑰烤茶薄擦妝效。（圖／品牌提供）

我愛極霧烤茶唇膏14紅梨烤茶厚擦妝效。（圖／品牌提供）

▍3.Milani絕愛霧面眼影盤

聖誕派對妝容最重要的部份莫過於眼妝，Milani全新「絕愛霧面眼影盤」為全霧面高顯色眼影，從打底打亮的香草、奶油色調，暈染眼睛輪廓的乾燥玫瑰、磚棕色調，以及描繪眼褶眼線的可可、深莓果調，能依照不同的穿著搭配恣意疊擦。細緻柔滑的質地，無論是用眼影刷、眼影海綿棒、或是指腹，都能輕易沾取、簡單上色，不掉屑不飛粉。

Milani絕愛霧面眼影盤。（圖／品牌提供）

▍4.Milani愛戀玩色裸霧唇膏

霧面唇膏不一定非得忍受乾燥，Milani全新Color Fetish戀戀玩色裸霧唇膏，質地如奶油般滑順，輕輕一抹就能在雙唇上展現濃郁飽和色澤，富含玻尿酸，長時間持色並且能讓唇部肌膚潤澤柔嫩，為雙唇完美呈現絲緞般柔霧妝效。

Milani愛戀玩色裸霧唇膏。（圖／品牌提供）

▍5.Za潮色特調眼影

每次買眼影盤總是有幾色用不到？Za推出限定上市的「潮色特調眼影」，一口氣將推出12款零廢色、色色都是最百搭的實用眼彩，共有霧面、絲緞光、金屬光、閃耀光、流星光等5種質地，可以自由隨心搭配，輕鬆實現有型眼妝。

Za潮色特調眼影。（圖／品牌提供）

▍6.戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏升級版

派對眼妝最重要的靈魂就在於睫毛！戀愛魔鏡12月推出的「超現實激長睫毛膏」升級版，兩款經典實用色「#BK999深邃黑」與「#BR606覆盆子棕」率先上市，讓睫毛就像孔雀展翅般華麗展開。獨家經典的纖長梳型刷，從根部就開始滑順展開，根根分明不結塊，不再擔心蟑螂腳，連細小睫毛也能深入刷提，防水、耐汗、耐油脂配方，讓睫毛妝效持久，不易下垂暈染。

戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏升級版。（圖／品牌提供）

▍7.艾杜紗魔束捲翹睫毛底膏冬季新限定2色

想要刷出纖長的睫毛，做好打底將能達到事半功倍的效果。艾杜紗全新推出冬季新限定2色：「#01薄墨黑」比起一般飽和度高的濃黑色調更柔和，與任何眼妝都能完美融合不出錯，打造出自然濃密卻無距離感的絕美眼神。「#02奶茶咖」完美調和東方人瞳孔色調，最適合與大地色眼妝層層堆疊出混血深邃感，讓每個神情都充滿清澈仙氣。

艾杜紗魔束捲翹睫毛底膏冬季新限定2色，左至右：#01薄墨黑、#02奶茶咖。（圖／品牌提供）

▍8.艾杜紗水潤輕吻潤唇膏限定2色

秋冬依然想要擦上水嫩唇彩，展現甜美的聖誕妝容？艾杜紗水潤輕吻潤唇膏推出冬限定大勢2色：「#01橙陶」帶有暖橘調的甜柿色，自然提亮暗沉唇色，為雙唇增添濃濃秋意又不失時髦個性感，與俐落感妝容無違和。「#02柔粉」為帶有嬰兒般的淺粉色調，不著痕跡地一抹粉嫩，無論任何膚色都能輕鬆駕馭的萬能色。

艾杜紗水潤輕吻潤唇膏限定2色，左至右：#01橙陶、#02柔粉。（圖／品牌提供）

▍9.3INA磁久吻色唇膏、微刺青印色唇釉

想要打造聖誕紅唇，少不了3INA唇彩，3INA精選4色被網友評為人間最性感紅唇的熱賣唇膏，將冬日寒凜中的一抹紅刻畫在雙唇，以充滿巨星大勢紅唇做為聖誕主題，今年的聖誕妝容擁抱大膽飽滿的紅唇，創造巨星般的華美時尚風格，華麗、誘人、同時光采四射，讓妳性感度破表。

3INA磁久吻色唇膏#276試色。（邱映慈攝）

3INA磁久吻色唇膏#254試色。（邱映慈攝）

3INA微刺青印色唇釉#244、270試色。（邱映慈攝）

▍10.FreshO2 X小熊維尼聯名蜜粉

想要在聖誕節狂歡一整夜，一定要做好定妝，FreshO2專為亞洲女孩膚況打造「拍拍蜜糖濾鏡無瑕蜜粉」及「拍拍蜜糖濾鏡提亮蜜粉」，空氣般輕盈細緻的粉末，絲絨質地均勻修飾膚色，添加荷荷芭油、植物性角鯊烷等保濕成分，緊貼肌膚不顯紋，長效持妝不暗沉。搭配特厚彈力粉撲，柔軟中長毛適量取粉，輕拍兩下立即吸附肌膚表面多餘油脂，為自己的妝容補上完美濾鏡，打造零毛孔的濾鏡柔焦肌。兩種款式：「小豬款－自然無瑕」自然柔霧的膚色調，細緻持久定妝、調整肌膚瑕疵；「小熊維尼款－煥彩提亮」擺脫黯淡無光，一刷氣色提亮加分，自然修飾膚色不均。

FreshO2拍拍蜜糖濾鏡蜜粉。（圖／品牌提供）