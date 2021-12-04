許多新人在迎娶時會玩闖關遊戲增加趣味，但遊戲玩過頭卻可能讓婚姻破裂；1名男子透露，他與「前妻」交往時因為對方極厭惡抽菸，他為此減少抽菸量，不料在迎娶當天他竟被女方要求當眾喊出「如果婚後再抽菸，X家（男方）絕子絕孫，一輩子永不翻身，還要無償給予女方500萬精神賠償。」讓他不能接受，當場調頭走了，婚也不結了。

該名男子在臉書「匿名公社」發文表示，他與「前妻」交往1年，為了對方改變許多習慣，包括不再與朋友小酌、打麻將，因為前妻不喜歡，平時出門也都會帶上前妻，因為對方不喜歡放假時沒有在一起，「所以我被朋友笑是馬子狗，無所謂！我想給她安全感」，他也為此減少抽菸量，從1個禮拜4包變成1包，他說仍需要能紓壓的嗜好，也絕不會在前妻面前抽。

該男子說，因為前妻的母親死於肺癌，而前妻懷疑是父親的二手菸造成，因為對於抽菸有很大陰影，他也因此盡量改掉抽菸習慣，不料卻在上月27日2人結婚當天，他早上5點就與伴郎到前妻家中準備迎娶，正在進行「闖關遊戲」時，前妻要求他當眾唸出「我xxx發誓，如果我婚後再抽菸，X家（男方）絕子絕孫，一輩子永不翻身，還要無償給予女方500萬精神賠償。」

該男子說，當下他認為內容太超過，沒想到前妻卻當眾怒罵他「我就知道你們男人就是這樣，不安好心！發個誓都不敢？你知不知道我媽怎麼死的？你也想害死我嗎？你要不要臉呀」，他甚至遭對方甩1巴掌，他之後決定調頭走掉、婚也不結了，如今雙方家庭鬧得不可開交，2人婚姻就此破裂、分手收場。