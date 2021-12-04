面對新型非洲變種病毒Omicron在國際延燒，屏縣府擔心農曆春節返鄉人潮會提高社區感染風險，稍早拍板定案從5日起至7日，凡在指定的6站施打莫德納疫苗即加碼送現金500元，外縣市人也可，每站限額300名，送完為止。

屏縣衛生局表示，屏東首創在百貨公司及火車站設站施打莫德納疫苗，每日施打量持續增加，原訂只打到5日，但因成效良好，決定延長至7日，時間也從原先的下午3點或5點開始施打，提早到上午10點30開始，一直到晚上7點止。

而為因應春節返鄉人潮帶來的社區感染危機，在屏東佛教會及東港東隆宮的捐款支持下，決定再加碼，從5日起至7日止，打莫德納疫苗就送500元現金，施打點除原來的屏東火車站、潮州火車站、環球購物中心、太平洋百貨外，又增加東港東隆宮及車城福安宮，共6個施打站。

衛生局表示，民眾可在上午10點30分至12點30分、下午1點分至7點，隨到隨打，每站的前300名送500元現金，請大家邀集親友帶健保卡踴躍前往施打，第二劑要記得帶黃卡。