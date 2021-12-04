警方與超商建立聯防機制，合力阻止詐騙案件發生。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警松山分局為防阻詐騙，平日積極至各超商、金融機構進行反詐騙宣導及強化聯防機制，並建立防詐LINE群組，日前警方追查一起詐騙人頭帳戶案件，發現歹徒要求被害人將包裹寄至超商，超商也立即通報民有派出所。

所長鄭偉男凌晨4時許接獲情資，馬上火速派遣員警邱凱翔、鄭峯翔到場，當場逮捕48歲周姓女取簿手。警方調查，嘉義一名被害人因求職心切，聽信詐團佯稱必須先提供銀行存簿與金融卡，遂從嘉義縣將包裹寄至松山區超商。詐團為躲避警方查緝，故意在凌晨派周女至超商取件，沒想到警方早與超商建立「阻詐連線」，成功攔阻包裹。

警方表示，民眾在尋找打工或有借錢需求時，切勿輕信通訊軟體上的假廣告，及對方在LINE中的指示，交出自己的銀行帳戶或申辦門號。此外，近期發生多起超商店員宣導戴口罩遭到暴力攻擊案件，警方也已加強超商巡邏密度，宣導製發「緊急聯繫名片」，讓超商遇到消費者脫序行為、暴力攻擊或疑似詐騙案件等緊急狀況，能即時通報警察到場處理。