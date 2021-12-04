中視《飢餓遊戲》5日推出「飢餓駕訓班」，讓藝人玩到瀕臨崩潰，美其名是回憶駕照新手的快樂時光，實際是讓藝人重溫駕訓班的各種考題。王仁甫多年前曾考取大客車執照，身為老司機的他原本信心滿滿，唯一的罩門就是頻頻忘記打方向燈，倒車入庫又壓線，孫協志則是上車忘跟教練打招呼遭扣分，崩潰氣喊：「你們這是哪門子的考試啊！」

明明都有駕照，但藝人路考仍狀況不斷，像是徐凱希第一關直線車道就壓線，加上忘記和教練問好，不到一分鐘就扣了不少分數，孫協志直搖頭：「這駕照是真的有考過嗎？」許孟哲也傻眼：「這些人上路實在太可怕。」考照時要承受教練時時在旁緊盯的巨大壓力，徐凱希開到懷疑人生：「心好累喔，好想離開這，我為什麼要接這個通告？」

看徐凱希開車讓人捏把冷汗，王仁甫還搖頭大嘆一定沒人敢坐她的車，許孟哲則開玩笑說：「這一集播出後妳的保險會變貴。」換輪3帥上場時，面對考照煉獄各個都開到臉色沉下來。慘不忍睹的分數連楊繡惠也自暴自棄：「我決定回去把車子賣掉，以後都騎腳踏車。」《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出，隔周六晚8點中天娛樂台也能收看。