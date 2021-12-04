彰化火車站外的戶外疫苗接種站今天上午9點起開打疫苗，員林火車站的接種站亦同步開打，第一天約有200多人完成新冠疫苗施打。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(後左三)下午到彰化火車站關心臨時接種站疫苗施打情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右）呼籲還沒打第二劑的民眾趕快來施打，並強調未來除了彰化、員林火車站，陸續將在全聯、超商等設站提供接種服務，讓疫苗覆蓋率可以再提升。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局4日上午9點起，在彰化、員林火車站前設置戶外疫苗接種站，全面開打疫苗拚接種覆蓋率，對象包括一般民眾、外籍移工，甚至逾期停留移工、外籍人士等，場邊還有通譯人員協助，今天第一天已有200多人前來施打；彰化縣長王惠美下午前往關心，呼籲還沒打疫苗或尚未打第二劑的民眾，趕快來打。

王惠美表示，為了方便鄉親及外籍移工更加便利來接種疫苗，縣府特別在彰化火車站與員林火車站前開放疫苗接種，並有4種疫苗可自行選擇，彰化縣第二劑疫苗覆蓋率達6成多，雖比全國平均值5成多還高一些，但至今因國內疫苗覆蓋率仍未達到到7、8成，她呼籲尚未打第二劑，甚至連第一劑都還沒打的鄉親朋友，把握機會，記得就近聯繫醫療院所施打，讓身體更有保護力。相信全體保護力達到一定程度後，中央才會很快有開放措施。

王惠美上午馬不停蹄全縣各地跑透透，出席活動致詞時除了呼籲民眾多多在彰化消費，更不忘提醒民眾「趕快去打疫苗」。她感謝鄉親在疫情這段時間的配合，讓台灣不必像外國必須封城、甚至出動軍隊，就能控制住疫情。

王惠美說，目前彰化縣第二劑疫苗覆蓋率已超過6成，比起全國5成多還高，她呼籲還沒完成二劑接種的民眾要儘快施打，除了在火車站設接種站，最近還會在全聯、超商等設站，方便大家來打疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，為提升COVID-19疫苗涵蓋率，14日上午9時到11時、下午1時到4時在彰化火車站；上午9時到11時另在員林火車站同步進行接種服務，接種站備有AZ、BNT、莫德納、高端等四種廠牌疫苗，針對想打第一劑、第二劑（含混打）及第三劑民眾提供疫苗接種服務。他也特別提醒第二劑需間格滿4至8周，第三劑則需間隔5個月。

葉彥伯說，為了鼓勵外籍移工、逾期停居留失聯移工，及一般逾期停居留的外來人口，踴躍接種疫苗，彰化火車站現場同時提供菲律賓、印尼、泰國及越南四國通譯人員協助外籍朋友，歡迎踴躍接種疫苗確保社會防疫安全。