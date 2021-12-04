民進黨立委高嘉瑜遭到林秉樞毆打成傷，引發關注。高嘉瑜助理馬文鈺表示，在林秉樞遭警方逮捕後，仍有特定網軍帳號在網路上發文幫林秉樞帶風向，似乎林秉樞仍有其他夥伴為他操盤。資深媒體人黃揚明呼籲，檢警也該查查這位神秘的「秉樞秘書」，究竟是何方神聖。

黃揚明4日在臉書貼文表示，大家還記得林秉樞那張超詭異的訃聞嗎？在訃聞上留有一支手機號碼，且註明是「秉樞秘書」，當時致電並無人接聽，無法得知其身分。他用LINE搜尋這支手機號碼，並且找到了一個名稱為「Xenia」的帳號，通常是女性使用的英文名字，但加入後傳訊沒有任何回應。

黃揚明接著表示，這幾天，他一直致電這支手機，同樣無人接聽，但昨晚他發現「Xenia」這個帳號的名稱突然改名為「‧」，且再用LINE去搜尋這支0911開頭的門號，已找不到這個帳號了。

黃揚明質疑，難道林秉樞先生的秘書在這份訃聞曝光後，發現狀況不對，因此連忙將帳號的名稱更改，並且將手機號碼搜尋帳號的權限關閉？

黃揚明認為，馬文鈺提及，在林秉樞遭警方逮捕、台南市議員前助理李柏璋出面發聲明後，仍有特定網軍帳號在網路上發文幫林秉樞帶風向，似乎林秉樞仍有其他夥伴為他操盤，加上警方二度搜索板橋飯店房間時，發現吳女姊弟到場收拾物品，他呼籲檢警也該一併查查這位神秘的「秉樞秘書」，究竟是何方神聖。

黃揚明表示，已確認這支0911開頭的門號，與今天新聞曝光的「林董」賴姓女助理的門號並不相同，應是另有其人。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

★反霸凌專線：0800-200-885