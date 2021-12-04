中華電信作為資通訊首航者，為推動5G科技創新應用，每年推陳出新不同的賽事亮點，藉由賽事的故事創作培養兒童創作能力，並結合數位科技讓故事更能生動呈現。「

FunPark 創意說故事數位繪本創作大賽」今年已連續舉辦第9年，持續鼓勵孩子們「創意不設限，想像無極限」。

素有「兒童界諾貝爾文學獎」之稱的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」在兒童界一直是年度創作賽事，今年除維持往年國小低、中、高年級與反毒創作組外，不同往年特別增開「FunPark AR玩童書」心得徵文比賽，讓孩童了解5G世界的AR無限創意及激發孩子想像力，深化學習樂趣，帶給親子全新的5G AR沈浸式體驗閱讀新樂趣。

基於疫情影響，今年首次轉為線上競賽，由團隊將故事內容拍攝成影片上傳至主辦單位平台，線上競賽形式也不減決賽的精采，頒獎典禮亦首次改以節目形式影片播出，中華電信總經理郭水義、法務部保護司司長黃玉垣及教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝以錄影方式發表致詞祝賀，鼓勵孩子們與表達對本賽事的重視。

為使孩童更深入探索5G世界的AR應用，今年增訂的「FunPark AR玩童書」心得徵文項目，透過線上觀覽指定讀物《小山羌與小樹葉》，即可享受5G AR繪本書的沈浸式體驗，體會擴增實境的生動魔力，期盼藉由賽事讓孩童愛上閱讀，激發無限創意。

此次主題分為讀後心得組及AR心得組，讀後心得組由台北市西門國小五年級王敏恩小朋友榮獲第一名，AR心得組由台北市西門國小五年級廖奕翔小朋友榮獲第一名，評審表示獲獎者寫作技巧與內容表達都非常出色。

反毒觀念從小扎根 透過故事宣導的力量勇敢對毒品說「不」政府長期推動校園反毒教育，「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」於2016年與法務部、教育部、衛生福利部食品藥物管理署三部會合作，於賽事中加入「反毒創作組」。近年來新興毒品種類及包裝不斷推陳出新，讓人難以辨識，希望透過這個賽事第一時間讓家長與孩子瞭解反毒的知識，進而用淺顯易懂的說故事行銷方式，讓更多人認識毒品、拒絕毒品、遠離毒品，讓整體賽事也更具指標性與教育意義。 「國小低年級組」參賽作品，評審團表示，低年級組很多孩童年紀較小，詞彙表達雖然簡易但有非常豐沛的創意，在作品的敘事性與流暢度上，已具備完整故事架構，以低年級第一名得獎作品「閻吸攻略」為例，參賽者不只服裝精心裝扮，在語調、表情上全神貫注的投入，透過穿越劇的手法，更添比賽的生動性及可看度。

「國小中/高年級組」由於參賽者文字能力較為成熟，文本建構都有相當程度的展現，中年級第一名得獎作品「火燒屁股了」讓學生從小就建立正確防災觀念及落實防災動作，特別是將場景實際搬至消防局拍攝，更增添實際的情境體驗，而高年級第一名得獎作品「打開生命的窗」的主角面對挫折和困難，都能以正向態度面對，透過故事內容學習到互相尊重他人的優點和不完美，互相包容、體諒與同理心的重要。

「反毒創作組」參賽作品清楚傳達反毒概念，並利用喜感的劇情帶出毒品可怕的影響，第一名與「最佳表演獎」獎項皆由作品「壞壞毒蘋果」獲獎，將劇情融合童話故事白雪公主，透過故事改編加上生動活潑的演出方式，吸引評審所有的目光注視。

今年也邀請知名兒童出版社「小魯文化」執行長沙永玲、「台灣前瞻閱讀發展協會」理事長葛琦霞、「知名兒童文學作家」張子樟以及「兒童文學推廣者」歐玲(水靜)、智趣王數位科技公司總經理單淑娟共同擔任決賽評審，給孩童最專業的評比與建議。

「FunPark創意說故事 數位繪本創作大賽」今年祭出總獎金33萬，主辦單位表示，設置獎金的用意在於鼓勵孩童創作，更重要的是期待孩童能從繪本創作及閱讀過程中，培養孩子們對文字的熱愛，豐富孩子們對這世界的好奇心，找出孩童自己未來興趣與專長發展的可能性，中華電信對數位內容的推廣更是肩負重任，致力培育數位內容創作人才。