桃園市政府消防局第二災救護大隊華勛消防分隊4日邀請中壢區24所學校辦理繪畫徵圖比賽。（消防提供）

桃園市政府消防局第二災救護大隊華勛消防分隊4日邀請中壢區24所學校辦理繪畫徵圖比賽，用繪畫活動的方式，使小朋友們在繪圖的過程中，理解消防工作，各學校的優秀作品在今日的活動中集結於同一空間中展出，也讓小朋友穿上小小消防衣體驗射水、煙霧體驗等。

第二大隊指出，活動除了彼此欣賞畫作，互相交流圖畫中的防災避難觀念，小朋友更透過穿著小小消防衣體驗消防射水、煙霧體驗、CO知識碰碰樂等活動，使用與體驗消防器材設備，使小朋友們心中的畫作理念與實際的消防工作互相結合，進而了解小朋友作畫的動機與對於消防的熱忱；現場也利用直播的方式，透過網路平台將當天活動的過程與優秀畫作呈現給線上觀看的朋友們，傳達正確的防災觀念。

活動也將畫作印製成明年的月曆，贈與各參與學校與得獎的小朋友，讓各學校將消防防災月曆掛於學校中展示，使得學校內老師以及學生在欣賞的同時，也能把圖畫中正確的防災觀念帶回各個家庭中，落實火災預防到生活中的每個角落。