新北文化獎今在新光音樂廳舉辦頒獎典禮，由李再鈐、李乾朗、施岑宜、甘樂文創志業股份有限公司獲獎，已故的竹圍工作室創辦人蕭麗虹獲頒「特殊貢獻獎」，由丈夫陳光雄出席代表受獎。

蕭麗虹1995年創辦竹圍工作室，1997年曾合作參與由台北縣立文化中心舉辦之「河流─新亞洲藝術．台北對話」大型國際交流展，以淡水河為基本定位、以藝術作為媒介，推廣環境生態議題、引發對在地人文關注至今逾25年，使淡水地區成為藝術發展交流的重要核心。

蕭麗虹今年8月30日在新加坡過世，享壽75歲，今年新北文化獎特頒「特殊貢獻獎」給蕭麗虹，表達對老師終身投入藝術行動和社會參與的貢獻和熱忱的致敬之意。

高齡94歲的李再鈐是台灣現代雕塑先驅之一，他的藝術創作展現對人及生命深刻的體悟及關照；李乾朗長期致力於調查研究新北市文化資產，推動匠藝研究與傳承，其美學思維及修復經驗，描繪出臺灣歷史建築動人的生命樣貌。

施岑宜創辦新村芳書院，推動閱讀的文化行動，開啟人心與生活地方的對話與連結；甘樂文創志業股份有限公司創新詮釋在地老產業的特色內涵，與在地職人和藝術家合作，透過體驗及實踐，活化再造三峽產業文化。

新北市市長侯友宜說，文化是累積、人才是寶藏，得獎者分別在不同藝術領域及地方深耕實踐，不僅孕育新北市在地文化推展的豐沛量能，對臺灣藝文發展亦卓具影響。

新北市文化局表示，今年的新北文化獎得獎者，長期於雕塑、藝術保存及地方創生等領域耕耘，兼具文化保存及創新，豐富新北市多元的文化內涵。新北文化獎，除了向文化傳承及新創有特殊貢獻藝文工作者致敬，也彰顯新北市與時俱進的城市人文精神。