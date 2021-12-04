南韓女團AOA前成員珉娥在退團後爭議不斷，從爆料遭隊長智珉霸凌到5度輕生，還遭揭露是介入他人感情的小三，在IG的言論也被發現和事實有出入，因此連她先前說自己14歲被性侵都沒人信；珉娥在年初報案遭性侵一事，沒想到1日警方證實確有此事，犯行嫌犯已移送檢察機關處理。

28歲的珉娥在2019年5月和前經紀公司FNC合約到期後不續約，退出女子團體AOA，在粉絲還覺得可惜時，隔年7月珉娥突然在IG自爆遭前AOA隊長智珉霸凌長達10年，還曬出自殘傷疤照；之後經紀公司也讓團員們上門關切，但溝通無效，最後智珉退團以求AOA繼續活動。

之後珉娥多次在IG發文，明顯看出精神狀況不太好，但她在今年6月公開戀情後，馬上被踢爆是介入他人感情的第三者，形象和言論一夕間引起網友熱議，包括先前在AOA遭霸凌事件；意外的是，在9月韓媒曝光AOA經紀人的話，揭穿珉娥公主病又很敏感的真面目，推翻遭霸凌說。

珉娥爭議人格也讓她說的話令外界真假難辨，近日韓媒報導指出，珉娥曾說過自己在14歲時遭性侵，還被對方用酒瓶毆打，為此她還遞交起訴書，希望能還自己一個公道；網友原本對珉娥的話半信半疑，但1日韓國警方證實，珉娥在國中被性侵一事屬實，嫌犯目前也被移送檢察機關處理。

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