為提高新冠疫苗覆蓋率，疫情指揮中心推大賣場、百貨公司設疫苗接種站，讓民眾「隨到隨打」，家樂福、愛買、全聯以及遠東百貨等皆表示，願意配合政府政策；家樂福表示，今下午新增台南分店為疫苗施打站後，明天要擴增宜蘭店、斗六店、屏東店(2家)合計4家分店為施打站，其中，宜蘭店福利最好，送100元禮券還有家樂福提供的餐盒（內有保久乳與麵包），目前預計可供100位民眾施打，預計內的名額統統有獎。

全聯也宣布，下周約有140至150間門市加入疫苗接種站的行列，預計提供「健康蔬果或水」或是「麵包與水」等，門市人員會協助動線秩序與發放禮品。

家樂福表示，高雄地區是全台第一個Covid-19疫苗賣場，高雄的鼎山店、愛河店等早於11月20日至29日，與高雄市衛生局配合設置施打站，總計提供5000位民眾施打疫苗，疫苗種類包括莫德納、AZ、BNT都有；高雄施打疫苗者，市府衛生局提供每天前20位、65歲以上長者與第一次施打疫苗者200元家樂福禮券，確實能帶動長者施打疫苗的意願。

下周起，家樂福新北、台中店等，預計有超過10家分店成為施打站，目前已知18日起板橋店將成為施打站之一；家樂福密集與疾管署合作，目前正統計全台適合的分店，並內內部討論可鼓勵民眾施打疫苗的相關優惠，期望未來成為施打疫苗與購物一站購足的賣場服務。

家樂福觀察，高雄日前有近百名超過65歲長輩，因熟悉環境與位置方便增加施打意願而接種，也有民眾是在賣場用餐後，看見疫苗施打站就直接接種；家樂福解釋，賣場只是提供場地，醫護人員皆是由地方政府派駐，場地分問診、疫苗施打、休息等三區域，預估單店每天可打200至500人次。