花蓮縣各宗教界人士共37人，今(4)日在祭天祈福活動現場，紛紛以連署方式，表達全力支持「祭天祈福」以及高度認同「重要交通幹道祈福路祭民俗活動」的精神，肯定縣政府尊重各宗教信仰自由，並且積極致力提升鄉親福祈！

為數眾多的宗教界人士，期盼縣政府除了為在世者服務，也需要為那些不幸往生的孤靈，超渡歷年交通事故亡者，撫慰破碎家庭家屬心靈，以及祭祠百年千年來為花蓮開山開路不幸身亡的先鋒英靈。

花蓮縣各宗教祭天祈福聯合聲明，獲得37位宗教人士團體連署認同。(花蓮縣政府提供)

今天下午，花蓮縣各宗教人士包括佛教、道教、一貫道、天主教、原住民祖靈、各宗教團體之道長、祭師、頭目、神父、主委及董事長約有37人，共同連署聲明強調，宗教的力量是無形且無限的，能潛移默化撫慰淨化人心。我們各宗教團體很感謝花蓮縣政府尊重各宗教的信仰自由，發揚各宗教的文化傳統，讓所有的宗教能在花蓮這塊福地自由發展，並為花蓮縣民的福祉同盡一份心力。

宗教界人士聲明還說，真摯感謝花蓮縣政府重視與尊重宗教信仰，每年度編列宗教預算，於歲末結合佛教、道教、天主教、一貫道、原住民祖靈祭儀等，聯合舉辦感恩與祭天祈福活動，在會場能讓各宗教依照自己的信仰儀典，不分彼此，一同為花蓮這塊土地及縣民祈福，使得所有縣民依其自由信仰尋求心靈的撫慰，並藉此希望社會大眾能有這個機會來瞭解各宗教的文化，甚至參與進來共襄盛舉。

花蓮縣各宗教界人士皆認為，而關於縣議會通過縣府的路祭民俗之提案，更是彰顯人道主義與宗教文化的精神，屆時也會邀請各宗教團體參與，在適合的地點以自行的儀式來進行祈福活動，為人民化災去厄，讓花蓮成為宗教心靈的故鄉！