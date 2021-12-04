皇璽實業有限公司滕雲蓬董事長因有感消防人員為社會福祉付出的辛勞、秉持回饋鄉里及「取之於公眾，用之於公眾」信念，攜手暉煌有限公司黃祐祈董事長、台北同星扶輪社及廖宜琨議員共同捐贈住宅用火災警報器4,000只及AED貼片10箱予新北市政府消防局作火災預防及搶救人命使用，消防局特於今(4)日上午10時假新北市政府消防局第五救災救護大隊部辦理捐贈儀式，由消防局主任秘書陳國忠代表受贈並向捐贈者表達感謝。

鑑於近期國內重大火災頻傳，除喚起社會大眾對於火災預防之關注外、更讓住警器在火災初期即早示警、爭取應變時間的功能廣受民眾知悉，依據消防局統計新北市今年已有126件住警器示警成功逃生案件，讓居民在火災當下能及時逃生，有效降低人命傷亡。

除重大火災外，身體突發狀況所生傷亡亦是無常，如突發性心律不整導致心跳停止常在無預警下突然發生，其可供搶救時間極為短暫，假使在1分鐘內給予電擊除顫後進行心肺復甦術(CPR)，其存活率高達9成，其中執行電擊之AED貼片屬於貴重消耗品、所生費用甚鉅，所幸新北市在熱心公益團體及大愛人士共同捐贈及消防人員努力下，今年OHCA存活率位居全台第一。

新北市政府消防局長黃德清表示：由衷感謝皇璽實業有限公司、暉煌股份有限公司、台北同星扶輪社及本市廖宜琨議員為市民的努力付出及對消防人員的支持，消防局定將妥善運用本次捐贈物資幫助社會弱勢，並持續懷抱赤誠、貫徹維護市民安全的決心，讓新北市變得更美好，同時也誠摰籲請更多民間及慈善公益團體共同參予、挹注關懷弱勢資源，將這份熱情與愛心持續傳遞，讓新北市民住的更安全、更安心。