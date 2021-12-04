《57健康同學會》主持人廖慶學（右）、嚴立婷分享皮膚過敏經歷。（東森提供）

東森《57健康同學會》主持人廖慶學、嚴立婷深受敏感性皮膚的困擾，於節目中向專家與醫師，討論皮膚過敏、發炎等問題和治療方法。廖慶學自去年起罹患全身性蕁麻疹，因此苦不堪言，嚴立婷更為了小孩自創保養品牌。

廖慶學透露去年10月開始爆發蕁麻疹，一發作便蔓延全身，連喉嚨內都有異物感，每每復發都要3、4天才能平復。而他自罹患蕁麻疹以來已發作至少10次，平均1個多月就會找他「報到」，1天到晚皮在癢。有次更在出差拍攝途中開始發作，讓廖慶學直呼超痛苦，看遍全台中西名醫，至今仍找不出原因。

廖慶學表示「我現在不論做什麼、用什麼都很小心，吃進口中的都很在意成分，像我超愛的海鮮都幾乎忌口不吃。就連衣服都很注意質料，就擔心摩擦皮膚也會發作，或是季節交替、變天都會怕，都覺得自己有點疑神疑鬼了。」且初次發作時他還正好深受胃疾所苦，兩者併發讓他一下掉了5、6公斤，連他自己都嚇到。

嚴立婷表示，她則是天生皮膚就很敏感，譬如換衣服時的摩擦、或指甲刮到皮膚就會發紅腫起來。且過去拍戲上妝一整天是常態，趕戲時還會三天兩夜不卸妝，不斷再上妝、補妝，長期下來皮膚狀況超不穩定。「以前拍戲拍到後面，都能感覺到皮膚無法呼吸，臉上厚厚的一層，皮膚根本沒有水份吃不了妝，但妝還是要上、粉還是要補，一補妝就開始狂脫屑，就這樣惡性循環。」

因此她很在意清潔跟保養品，現在有了小孩後更加注重，為了他們研究各種成份、來源，甚至跑去調查廠商源頭，到最後乾脆自創品牌。嚴立婷表示「我找啊找的就忽然想到，想說我都研究成這樣，成分都瞭解了、廠商都研究過了，那乾脆直接自己研發，這樣絕對最安心。」花1年多研發測試，現在成功創立了保養品牌，笑說也算另一種成就解鎖。《57健康同學會》每周日晚6點於東森財經新聞台播出。