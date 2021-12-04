大S(徐熙媛)近日發出聲明，宣告和汪小菲結束10年婚姻，離婚後，無緣婆婆張蘭卻藉由直播帶貨，頻為兒子叫屈，一連串動作讓人看不懂她的動機，不過作風向來霸氣的張蘭，其實是白手起家打造飲食帝國，但弟弟卻因此被砍身亡，成為她心中唯一遺憾。

張蘭沒有雄厚財力背景，年輕時出國當洗碗妹，更曾1天打4份工，返國後靠著2萬美金開了一間川菜館，就是「俏江南」前身，之後事業越做越大，她也打造出屬於自己的飲食帝國「俏江南」，曾是餐飲界3大龍頭之一，身價一度有25億人民幣（約100億元台幣）

不過張蘭成立俏江南前，曾被強盜集團盯上，趁她去法國探望汪小菲時，對掌管財務的弟弟兇殘砍了16刀，等她到醫院，只見到弟弟的遺體，讓她悲痛欲絕，因此把苦心經營的餐廳讓出變賣，全力追查兇手。

張蘭前年出版自傳《我的九條命》。(圖／翻攝自微博)

直到半年後壞人落網，張蘭才重新振作，開設第一家「俏江南」，雖然之後她的股權被別人拿走，遭踢出董事會，不過她不氣餒，目前又開設了《麻六記》，汪小菲則掛名董事長。

前年張蘭出版自傳《我的九條命》時，大S也在序中提到，非常佩服她的韌性，「她是位能屈能伸的女人」，遇到重大打擊仍保持冷靜，而且愛漂亮，不允許自己萎靡不振，

其實，張蘭直率又很有主見的個性，和大S很像，做事快狠準的她，對於離婚一事，態度也很堅決，因此大S會離婚，外界也猜測和婆媳之間的相處可能有很大關係。