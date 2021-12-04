1名21歲少女日前求助婦產科醫師，稱自己的下體突然不斷掉出一顆顆「白色起司球」，醫師一看發現是黴菌感染，一問之下才得知少女剛接觸性行為就頻換性伴侶，短短1個月內竟與超過10名男性發生關係，且「天天都來」，才造成少女的下體菌叢生態改變，引發黴菌感染。

婦產科醫師楊維真日前在節目《醫師好辣》中分享1個特殊案例，她特別形容該案例「很可愛」，原來是1名21歲的少女某天到她的診間，該少女說她的下體有「一團一團的東西」，楊維真一聽覺得相當奇怪，替少女內診後才驚覺原來是黴菌感染，且黴菌已成圓球狀，貌似「起司球」。

21歲少女日稱自己的下體突然不斷掉出一顆顆「白色起司球」，醫師一看發現是黴菌感染，一問之下才得知少女剛接觸性行為就頻換性伴侶，短短1個月內竟與超過10名男性發生關係。（翻攝自《醫師好辣》YouTube）

楊維真後來詢問該少女，才得知原來少女才剛「開機」1個月，竟然每天都發生性行為，誇張的是性伴侶已超過10人以上，「十隻手指頭數不完」；楊維真表示，女性在發生性行為之後最重要的就是要「喝水、上廁所」，並且要用清水洗淨私密處，做自體清潔，若發現下體有異狀，或是察覺輕微感染就必須停止性行為並就醫。

楊維真提到，女性的私密處一般來說都會有好菌叢，例如乳酸桿菌就能使陰道上皮的醣類化合成乳酸，因此陰道內的酸鹼值為偏弱酸性，若是破壞了裡頭的菌叢生態，則會變成弱鹼性。