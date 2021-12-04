P.League＋全新球季4日在台北和平館正式開打，開幕戰隨即上演上季總冠軍賽戲碼，儘管上季總冠軍台北富邦勇士擁有全場6千多名地主觀眾加油聲浪，卻因林志傑、曾祥鈞兩大主力先後傷退，也讓富邦最後以108比111慘遭台新夢想家逆轉擊敗。

比賽才打37秒，上季年度MVP張宗憲就靠拋投，得到PLG第2季的第1分，儘管接下來夢想家打出7比0，可是德古拉開始在內線逞凶，富邦趁勢擴大領先差距到雙位數，不過隨著辛特力吞3犯，打完首節，夢想家追成23比30落後。

來到次節，林志傑跟德古拉聯手幫助富邦再次拉開，甚至一度領先到21分之多，可是林志傑在防守時不小心遭對方壓到左腳，只能馬上離場接受治療，曾祥鈞隨後也扭傷右踝退場，僅剩8人可用的富邦打完上半場，仍以60比43領先。

張宗憲卻在第3節還剩6分38秒，被追違反運動道德犯規，讓夢想家趁機縮小差距，儘管夢想家洋將吉爾貝克提前吞下第5犯，可是夢想家開始找回三分準星，尤其是林俊吉與簡浩，也讓夢想家打完前3節，總算追到84比86局面。

夢想家末節就取首度領先，更趁富邦體能下滑且可用之兵有限，打出13比0小高潮，反以108比96大幅超前，儘管富邦也打出9比0攻勢追上，辛特力卻在讀秒階段連續3次三分出手不進，簡浩最後18.9秒兩罰中1，辛特力最後10秒總算投進三分球，雙方只差1分，忻沃克最後9.7秒兩罰俱中，富邦最後一擊就在張宗憲三分出手不進中落幕。