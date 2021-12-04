台灣地瓜年產量約26萬公噸，台灣5大地瓜生產業者籌組「台灣甘藷產業策略聯盟」，整合北中南業者調節產季、適地栽種有生產履歷的地瓜，4年前外銷265公噸，去年外銷量衝高到762公噸，外銷成果亮眼，另也針對地瓜產業長年缺工、倚賴千歲團人工採收，明年將有自動化採收機上路，目標5年內減少50％人力需求。

台南長黃偉哲（中）肯定台灣甘藷產業策略聯盟結合農民和通路，將地瓜行銷到很多國家。（曹婷婷攝）

全台甘藷栽種面積9717公頃，年產量約26萬公噸，以雲林、彰化及台南為大宗，農糧署署長胡忠一表示，全台有13個農產業策略聯盟，其中，台灣甘藷產業發展策略聯盟整合來自北中南共5家甘藷生產業者，去年11月成軍，以「地瓜國家隊」攜手打國際盃。

新化瓜瓜園觀光工廠今天舉辦嘉年華會，民眾體驗種地瓜盆栽。(曹婷婷攝)

新化瓜瓜園觀光工廠今天舉辦嘉年華會，推廣地瓜產業。(曹婷婷攝)

胡忠一說，聯盟成員從源頭把關品質，目前契作生產履歷面積地瓜園1480公頃，有產銷履歷的地瓜成長150％。他盛讚，台灣甘藷產業策略聯盟是13個聯盟中，成立時間最短但發展最好的。

台灣甘藷產業策略聯盟執行祕書莊金陵說，國家隊成軍以來，因疫情影響，2022年國家隊才會到日本、新加坡打國際戰，各家業者屆時將扛著「台灣國家隊」名號行銷台灣地瓜。他說，目前外銷市場以日本和新加坡、香港為主，接續加工品也會努力打入到歐美、紐澳市場通路。

除了打國際市場，回歸產業現況，鑒於地瓜採收高度倚賴人力，但缺工問題很嚴重，目前都仰賴7、80歲老人家採收，莊金陵說，聯盟今年也成立研發小組，明年將有自動化採收機上路，預計5年將取代50％人力。

台南市長黃偉哲也肯定甘藷策略聯盟的努力，結合農民、產銷體系、通路，從甘藷的生產到製作到烹調到產銷、行銷都做得很好。他說，台灣長得就像甘薯一樣，希望能讓台南的甘薯、台灣的甘薯，都能夠成為台灣之光。