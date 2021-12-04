雲林縣近百名養豬戶今（4日）在土庫鎮農會成立「反萊豬護台豬聯盟」，一名養豬農氣憤表示，民進黨執政都在說謊，在野、執政的說法不一樣，4個公投一定要投「同意」，讓民進黨沒面子，台灣才有前途。

「反萊豬護台豬聯盟」成立大會出席者包括中華民國養豬協會副理事長林容達、雲林縣養豬協會副理事長林明彥等近百人。

一名養豬農說，民進黨的政治人物大多數都在「豪洨」，蔡英文在野的時候說藻礁要永存，現在改說沒有三接就會沒電；疫苗也在騙，說都不用怕不夠，結果等那麼久等不到，幸好有民間幫忙採購；公投綁大選省經費又方便，不用每天都在選舉，他這個年紀連藥都記不得什麼時候吃，哪裡記得選舉的日子，4個公投一定要投「同意」，讓民進黨沒面子，台灣才有前途。

縣長張麗善表示，她知道現在很多養豬農擔心無法領「養豬百億基金」而噤聲，其實所謂的「養豬基金」現在連預算也沒看到，民進黨政府現在是能騙就騙，就她所知民進黨現在在鄉下宣傳「反對萊豬是要投不同意」，用話術來騙民眾投「不同意」，真是人格有問題。

張麗善說，她去參加一個養禽戶的活動，一個農友告訴她，今年雞鴨鵝的價格都很好，因為大家不敢吃豬肉，都來買雞肉、鴨肉、鵝肉！養豬農要自立自強告訴親朋好友出來投票，12月18日反對萊豬進口公投案要投「同意」。

張麗善說，國民黨的立法院席次少，舉手舉不贏人，無法對抗政府的行政命令，現在只能透過公投表達意見，如果這一次反萊豬公投輸了，中央會想連雲林縣養豬大縣都輸了，顯然養豬農也認同進口萊豬，那時就糟了。