台中市社會局推動「大人讀冊去，銀向學習」計畫，承辦多元課程的圓心元協會今天舉辦成果展。(主辦單位提供／林欣儀台中傳真)

邁向高齡化時代，台中市65歲以上長者人數已達到40萬，為讓後青年、銀髮族都能更健康，台中市社會局推動「大人讀冊去，銀向學習」計畫，其中，由圓心元協會承辦的多元課程今天舉辦成果展，社會局長彭懷真也到場，他表示，民間創意無限且能量豐沛，盼未來每個行政區的長者都能享受學習。

台中市圓心元協會承接社會局推動的大人讀冊去活動，與多個單位合作推出影音時代、生命翻轉、菊世代投資及我是大畫家、大家都不想失智5大主題課程，受到銀髮族青睞，期間雖歷經疫情警戒，仍圓滿完成，今天並舉辦成果發表。

長彭懷真表示，銀向學習是個實驗計畫，展現市長盧秀燕為長輩服務的創意創新，今年銀向學習計畫有13項通過，都很受好評；台中市大力發展老人關懷等，在全國社區照顧關懷據點中獲卓越縣市金點獎，未來希望能投入更多資源，幫助銀髮族健康快樂、活躍老化。

一名參加影音時代的廖姓學員說，她在課程中學會克服對麥克風的恐懼，並懂得利用數位科技與子女互動；另名參加菊世代投資的學員則認為，老師除教打如何打理財務，也分享立遺囑的眉角、支配剩餘錢財的注意事項等，相當實用。