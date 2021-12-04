C/2021 A1彗星號稱今年最亮的彗星，週期約7萬年，南瀛天文館表示，預計這顆彗星將在12月13日最靠近地球，預估亮度可達4等，有機會肉眼可見或小型雙筒望遠鏡觀察，日前工作人員也捕捉到彗星的身影，讓民眾先睹為快。

南瀛天文館昨(3日)在臉書粉專表示，號稱今年最亮的彗星C/2021 A1(Leonard)即將來臨，預估在等到12月13日左右來到距離地球最近的位置，並達到最大亮度，約4～5等，有機會用肉眼或是小型雙筒望遠鏡即可看到。

C/2021 A1是今年第一顆發現的彗星，彗星名字中的C表示它是一顆非週期或是週期超過200年以上的彗星，估計他繞行太陽一圈需要7萬年；2021年1月3日由美國天文學家格雷戈裏·倫納德(Gregory Leonard)在美國亞利桑那州的萊蒙山天文台(Mt. Lemmon Sky Center Observatory)發現。

南瀛天文館接著說明，雖然年初早早就發現了這顆彗星，不過那時在木星軌道附近而且相當黯淡，直到過了快1年才逐漸接近太陽，12月初彗星的亮度大約在7～8等，位在獵犬座往牧夫座移動，可在清晨日出前用大型望遠鏡拍攝。等到12月13日左右，預估彗星的亮度迅速增加至肉眼可見的4等，屆時彗星將距離地球最近，位在蛇夫座位置，見於黃昏日落後的西南方低空，，仰角較低需要找地平線附近無遮擋的地點才適合觀看。