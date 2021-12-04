台北市議員王世堅今受訪。（楊亞璇攝）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴後，再接連爆出網軍在PTT上帶風向的案外案，引發各界關注，甚至連同黨立委何志偉都怒喊要「關掉PTT」。前民進黨利郭正亮認為，現在應該追查的是有哪些政治人物和網軍勾結，以及是不是有人陰謀要鬥倒高嘉瑜；他更直言，要從政就是「進廚房不要怕熱」，並指同黨台北市議員王世堅也被很多人鬥過，現在還是活得好好的。

針對何志偉說關掉PTT，郭正亮4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這太幼稚了，難到FB沒有暗黑的嗎？」他指出，政治人物沒做虧心事怕什麼？要進政治這個領域，就是進廚房還怕熱？王世堅被多少人鬥過，人家還不是活到現在？

郭正亮認為，最重要的問題，在於是不是有政治人物和網軍勾結，故意為了鬥爭對手，交給他們一些資料，這種才是可恥、可鄙的動作。重點是追上游，而不是下游，他們只是執行者，不是操盤手，重點是操盤手，「是不是有一股陰謀要鬥垮高嘉瑜？這才是值得去了解的部分」。如果一旦被曝光，政治上就知道這個集團、上游是誰，這才是大家才想了解的部分。

此外，針對高嘉瑜遭施暴牽扯出網軍案外案，國民黨主席朱立倫表示，從此事件看出背後很多是綠營網軍，蔡英文總統應出面制止，檢討為何變成網軍治國。前總統馬英九則說，對高嘉瑜很同情，但對打擊她的人非常痛恨。