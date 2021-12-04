110年新北好茶冬茶重磅上市，新北市長侯友宜今（4）日代表新北市政府至坪林頒發「特等獎」匾額，藉由響亮擊鼓為好茶市集揭開序幕。推出12月份起周周有好茶商品展售會，白天遊市集，晚上賞藝術燈，今（4）日起連續兩個周末於坪林區公所前廣場舉辦新北好茶產地展售會，邀請大家搶鮮品嚐好茶滋味、感受多元的好茶市集新風貌。

特等獎由坪林茶農蔡國祥勇奪，從1165點茶品參賽中脫穎而出成為「新北好茶茶王」，蔡國祥表示能獲得特等獎很感恩家人，開心之情溢於言表，從小在父親身旁學習製茶，父親所經營祥順行也曾在76年獲得文山包種茶春茶比賽特等獎，經過30年的經驗累積與磨練，以及持續參加比賽交流製茶方式，今年終於獲得特等獎獎，實至名歸。茶農蔡國祥為第三代茶農，這次在準確判斷天氣下採收與製作，深刻體會到天、地、人在製茶環節上的重要性，除今年特等獎外，並獲得110年新北好茶冬季評鑑頭等獎、109年春季頭等獎以及108年冬季頭等獎，獲獎無數。

侯友宜表示，坪林區是包種茶的發源地，約佔新北市6成，所生產的包種茶品質特佳，茶湯水色蜜黃碧綠，香氣具新鮮、幽雅撲鼻的清香。今年在疫情影響下，茶農依然認真在做茶，仍以精湛製茶技術克服氣候不穩定，製作出好茶，名副其實的「10連霸全國製茶技術競賽冠軍茶鄉」，邀請大家攜家帶眷出門來坪林遊玩、品好茶、逛市集、賞燈景。

今年新北好茶市集坪林公所特別規劃在坪林區公所前廣場辦理，結合傳統技藝與創新風貌，自今（4日）起至12日，連續兩個周末舉辦新北好茶產地展售會，包含新北美食、坪林好茶、文創手作、坪林限定文青商品、地景塗鴉藝術、茶亭光雕創作，並有坪林藝術燈節，百年來首度封橋點燈，展期至111年2月15日，當日消費滿1500元起，就有機會把限量好禮好茶香氛釦、紀念茶杯、找茶漁夫帽等帶回家。

新北市連續獲得10屆全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，透過本市各類製茶技術競賽、評鑑交流以及茶清方案，持續提升茶葉品質，讓消費者喝的安心。12月5、11、12日於坪林區公所前廣場舉辦「新北好茶市集」，12月18、19、25、26日在捷運善導寺旁的希望廣場舉辦消費地展售會，邀請大家感受文山包種茶獨特的新風貌，相關訊息可上新北市農業局稼日蒔光臉書粉絲頁查詢。