製作狀元糕的木筒要選不易裂開樹木製作。（劉秀芬攝）

在家研磨後的蓬萊米粉，放在冰塊箱中保持低溫，要炊前還要篩過。（劉秀芬攝）

狀元糕是台灣古早味小吃，在一般市場並不常見，台南市麻豆區總爺藝文中心提供街頭藝人擺攤，其中朱溪圳老師傅的製作狀元糕時常引起民眾駐足觀賞，但是68歲的朱溪圳近2年來因年紀大了，加上夏天生意不好，因此每年只有11月至5月擺攤，懷念老滋味的民眾只能把握這半年時間購買。

朱溪圳原本是嘉義人，父親以前就是推著車子在嘉義市區走動賣狀元糕，雖然朱溪圳與哥哥自小學做狀元糕，但他年輕時並未接手，曾在家種菜、在菜市場賣滷菜。30年前原本在台北萬華賣狀元糕的哥哥決定休息，於是朱溪圳決定接手來做。

當年年輕體力好，朱溪圳跟著民俗美食市集全省走透透，曾經1個月就到花蓮擺攤兩次，過年時年貨市集生意好，還要叫兩個兒子出來當幫手，20多年前台灣股市熱絡時，曾經1天月賣2萬元，也把5個小孩養大，但時代變遷，現在過年檔1天只能賺約6000元。

朱溪圳10年前自覺體力漸差，不適合再東奔西跑，因此在朋友建議下考取街頭藝人證，每周末到總爺藝文中心擺攤，也常到各學校表演狀元糕製作，在總爺擺攤也常見好奇民眾駐足觀賞，雖然看的人多，買的人少，還是有許多麻豆、善化老客戶常去回購。

朱溪圳說，狀元糕以蓬萊米磨成粉後製成，放在特製的木筒頂端以蒸汽炊熟，上面在撒上花生粉或芝麻粉，QQ彈彈的，很有飽足感。他在美濃一家文化村擺攤時，曾有民眾每次都買10多盒。

朱溪圳現在已經68歲，已無家庭經濟壓力，子女也叫他不要再出去擺攤。朱溪圳考量自己血壓問題，加上夏天生意不好，近兩年開始只有10月以後天氣漸涼才開始擺攤，5月多氣溫升高就開始休息。朱溪圳說，也有一些民眾常問他是否可以傳授教學，但他覺得做狀元糕技術不難，最重要的是要有地點做生意，經過他分析後，大家紛紛打退堂鼓。