公視與客家委員會合製時代生活劇《茶金》現正熱播，主角郭子乾、連俞涵上談話節目《36題愛上你》，提及為戲練客語發音過程「會瘦下巴」，還讓唐綺陽忍不住問「有可以瘦肚子的嗎？」

《茶金》故事有濃厚在地客家背景，郭子乾、連俞涵都要說上海陸腔客語，相較郭子乾自己母親是新竹客家人，連俞涵必須從頭接觸客語演出，讓她形容「好像進入了語言地獄」，但最後在作品上的表現也令人讚賞。

連俞涵在客語訓練過程中也發現大秘密，她表示：「客語有一些音，平常我們比較不習慣使用，講久了，發現我的臉變得很尖耶！」原來她跟郭子乾都覺得客家話中「oiˇ（愛、要）」的發音，讓臉部獲得很大的運動。現場連俞涵動用下巴與雙頰的肌肉形容「要發這個音不能太用力，也不能壓舌頭、也不能到喉嚨這邊」，唐綺陽聽了也大感興趣地問「這個客語是瘦下巴，那有沒有可以瘦肚子的？」，讓現場大笑。

拍戲時把角色放在眼前，下戲後切換頻率，熱愛獨處的連俞涵說：「我可能去有植物的地方，自己一個人靜一下，我才能真的休息到。」讓炎亞綸也有感表示「演員這個職業一方面要體驗生活，但拍戲時也需要很強的專注力，奉獻給角色」，也認為私底下認識的連俞涵有自己的節奏、自己的世界，炎亞綸說：「演員在自己的世界裡，如果可以得到無比的能量，希望大家可以用不同的角度去欣賞。」

以上訪談將於明（5日）晚9點於公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。