軍事新聞網站「Military.com」3日報導，美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）局長驚爆確診新冠肺炎（COVID-19），太空軍軍令部長（Chief of Space Operations）也因接觸「多名」確診者而遭隔離，加上參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）上將才剛退役，代表目前該會議僅剩5人能夠正常作業。

美國國民兵發言人3日確認，國民兵局局長霍坎森（Daniel Hokanson）上將的新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，目前正採取遠程辦公，但未提及他是否出現症狀。霍坎森近期剛自歐洲返回美國，出國目的是訪問部署於科索沃邦德斯泰爾營區（Camp Bondsteel）等地的國民兵單位。

另外，太空軍也在同日證實，太空軍軍令部長芮孟（John W. Raymond）上將近期「與多名確診者有密切接觸」，因此在醫療人員的建議下，已取消後續的一系列行程，包括於加州錫米谷（Simi Valley）舉辦的「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum）；不過發言人強調，芮孟的檢測結果為陰性，且他已接種3劑疫苗。

這代表參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將、陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）上將、陸戰隊司令柏格（David Berger）上將、海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將、空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將、太空軍軍令部長芮孟和國民兵局局長霍坎森等7名參謀首長聯席會議成員中，已有1人確診、1人隔離。

美國參謀首長聯席會議本應有8名正式成員，不過副主席海頓（John Hyten）上將已於11月19日退役，而拜登政府11月1日才提名海軍艦隊司令部司令葛瑞第（Chris Grady）上將接任，尚未獲得國會同意，因此目前參謀首長聯席會議僅餘7名成員。