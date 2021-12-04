30年前六福村還有開放遊客開車入內觀賞野生動物，不少經歷過的網友表示，自己的車子快被猴子拆光。(圖／復刻舊時光)

長頸鹿對人類的車子相當好奇。(圖／復刻舊時光)

旅客開窗近距離欣賞老虎打鬧。(圖／復刻舊時光)

台灣主題樂園一間接著一間倒閉，但位在新竹的六福村始終屹立不搖，至今依舊有許多遊客前往，就有網友貼出30年前的六福村照片，讓網友一看直呼懷念。

男網友在臉書《復刻舊時光》PO出了一系列六福村民國70年代的舊照，當時園方仿效野生動物園，遊客可以直接開車入內，極近距離觀賞動物，透過照片也可以看到，長頸鹿就在車子旁邊不斷探頭，對車輛極為好奇，猴子上至直接跳上出找人類玩耍討吃，還有人開窗戶，在僅隔2公尺的地方觀看老虎嬉戲打架。

照片曝光網友也紛紛直呼：「太刺激了吧」、「小時候差點被鴕鳥啄車窗門嚇死」、「用生命在觀賞動物」、「以前六福村感覺好好玩」、「那個近距離看老虎也太可怕」、「有去過，猴子把我車上的雨刷全拔掉了...」。但事實上，過往就曾有遊客違反園方禁止開車門下車的絕對禁令，導致事故發生，園方也因此取消開放自行開車入內。

六福村前身為1979年成立的六福村野生動物園，在1989年時升級為主題樂園，並在1994年開放第一個主題園區「美國大西部」，至今依舊保有五大主題區域，分別是「中央魔術噴泉」、「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」和「非洲部落」(野生動物園)。