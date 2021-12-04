新北市永和警分局3日凌晨4時許破獲一起藏身於民宅內的天九牌賭場。（永和警分局提供）

天九牌賭場藏民宅 永和警凌晨攻堅賭資逾23萬元

新北市永和警分局3日凌晨4時許破獲一起藏身於民宅內的天九牌賭場，現場逮捕64歲曹姓負責人及員工共3人、賭客39名，查扣賭資現金23萬8053元、籌碼20萬6300元。警方問訊後將曹姓負責人及工作人員依賭博罪移送、39名賭客依社會秩序維護法開罰。

據了解，新北市永和警分局接獲民眾檢舉，指稱在永和區永和國中附近有一間民宅即將有天九牌賭場招攬賭客聚賭，警方獲知後立即前往蒐證並聲請搜索票，據查該賭場藏匿在永和區民宅的1樓，在門口外設監視器過濾查驗訪客身分，其對於賭客控管亦相當謹慎，若想加入賭局需透過LINE與臉書雙重認證後，再由負責人指示司機於固定地方載賭客由專人帶往賭場。

永和警方確認所有細節後，於3日凌晨4時許，趁曹姓負責人開門將4名賭客帶進去賭場時在門口將5人逮捕，並從曹姓負責人身上取出鑰匙直接衝進賭場內，現場賭客嚇得不知所措，工作人員也來不及反應，皆被帶回問訊。警方訊後將曹姓負責人及工作人員依賭博罪移送、賭客依《社會秩序維護法》開罰。