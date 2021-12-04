東京奧運女子跳水金牌得主、中國隊年僅14歲的全紅嬋一炮而紅。據深圳市市場監管局消息，深圳市某嘉知識產權有限公司涉嫌對「全紅嬋」進行惡意商標註冊而被立案調查，最後被處5萬元（人民幣．下同）罰款。

據指深圳市某嘉知識產權有限公司主要經營知識產權代理、商標註冊代理等業務，今年8月6日，商標申請人潘某偉委託當事人代理七件「全紅嬋」商標的申請註冊，涉及六大類65種商品或服務，涉及日用化工、電子設備、服裝鞋帽、食品、調味、廣告商務等多個領域。

深圳市寶安區西鄉高某數碼經營部為潘某偉申請商標註冊時申報的經營企業，但實際上一直沒有經營活動。

當局稱，作為專業從事商標註冊申請的代理機構，深圳市某嘉知識產權有限公司在明知全紅嬋是具有較高的知名度和社會正面影響力的公眾人物，商標申請人未獲得授權，且未實際經營申請註冊的商品或服務的情況下，違反誠實信用原則，違背公序良俗，仍然代理不以使用為目的的「全紅嬋」商標申請註冊，產生了惡劣的社會影響。

寶安監管局依法對該公司作出警告併罰款5萬元的處罰，對直接負責的主管人員潘某偉作出警告併罰款2萬元的處罰。