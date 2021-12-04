台南市長黃偉哲（前）參加西港胡麻節活動，親自煎麻油雞蛋。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲大啖流沙胡麻包。（劉秀芬攝）

西港公所提供藺草包DIY體驗。（劉秀芬攝）

西港農會今年新推出麻油雞料理包。（劉秀芬攝）

2021台南胡麻季壓軸的西港胡麻節4、5日登場，台南市長黃偉哲一早到場與民眾互動，幫攤商促銷，並扮起大廚炒麻油雞、煎麻油蛋，西港農會表示，今年因為冷熱適宜，現場遊客爆多，雖然攤商數目與往年一樣約100多攤，但遊客人數明顯增加，預估今年農會產品銷售額可破去年2天160萬元紀錄。

西港胡麻節是當地年末重要活動，每年在農會後營倉庫舉辦，上百新鮮農產、美食、社區、公所政策宣導攤位參展，封街熱鬧舉辦，不少民眾說，今年人潮比去年多，真的是人山人海。

農會每年推出麻油麵線等美食免費品嘗，同樣吸引民眾排起長長人龍，不想排隊的民眾，也可以用銅板價購買麻油麵線、麻油蛋；農會今年也邀請多家異國料理店家擺攤，與麻油料理PK，果然吸引民眾賞光；農會自營的胡麻嫂擔露館，也擠滿採買民眾，趁著優惠大量採購。

黃偉哲説，西港胡麻可說是全台第一香，西港農會積極行銷胡麻，不斷開發多樣胡麻產品，大家一定要把握機會踴躍購買。農業局長李建裕指出，西港胡麻種植面積約293公頃，西港農會以「胡麻嫂」品牌聞名，與農民契作栽種，開發許多優質胡麻產品，黑麻油更連續15年獲台灣農漁會百大精品殊榮。

今年西港農會更推出麻油雞料理包，採用在地胡麻油、土雞肉及中藥材製成，簡單加熱即可食用，方便又美味，西港農會總幹事陳月英說，料理包推出1周500份有銷售一空，又請工廠趕工2000份。

西港農會表示，5日仍持續提供免費限量麻油雞、麻油麵線、霜淇淋、芝麻包子等料理供品嘗；購買農會農特產品，滿500元就送摸彩券1張，消費滿千加送限量胡麻嫂DIY產品及熱拿鐵兌換券1張，有機會把電視、腳踏車等好禮帶回家。